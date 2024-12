Porsche will daheim mit Pferd Erfahrungen sammeln

Mittwoch betrat Diana Porsche mit Pferd Dahoud erstmals das Gelände in der Salzburg Arena. „Am ersten Tag ist immer Training und da wird dem Pferd alles gezeigt. Das ist sehr gut gelaufen“, erzählt die Dressurreiterin. Am Donnerstag zählte es bei den Amadeus Horse Indoors erstmals, zeigte Porsche mit Dahoud, was sie drauf hat. Beim CDI-Drei-Stern-Grand-Prix belegte das Duo beim Sieg von Raphael Netz den starken zweiten Platz. „Die Kulisse in der Salzburg Arena ist toll zum Reiten, aber auch sehr beeindruckend für Pferde. Ich habe seine Anspannung zu Beginn gemerkt und mein Ziel war es, ihm Sicherheit, Vertrauen und Freude bei dieser Prüfung zu geben und es hat mich gefreut, wie gut er das angenommen hat.“