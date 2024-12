Fleischhauer erobern mit Wiener Küche Hollywood

Am zweiten Weihnachtstag liegt bei vielen Wienern ein „falscher Hase“ am Teller – ein gefüllter Braten mit Eiern, Gurken und Semmelbröseln. Auch Tafelspitz und Paniertes zählen zu unserer kulturellen Identität. Genau davon handelt die Dokumentation „Schnitzel und andere Festtagsgerichte“, die beim US International Filmfestival in Los Angeles den begehrten Silver Award gewonnen hat.