Endlich Schluss mit steirischer ORF-Abgabe

Im Gegensatz zu Wien, wo ÖVP, SPÖ und Neos im Schneckentempo verhandeln, sind die Grazer Flughafen-Verhandler quasi in Überschallgeschwindigkeit unterwegs. Am Freitag zogen Blau und Schwarz eine erste Zwischenbilanz über ihre Gespräche, die von „einer wertschätzenden Atmosphäre getragen“ seien: In wichtigen Bereichen gebe es Übereinstimmungen, die Themenblöcke Arbeit, Wirtschaft und Infrastruktur seien bereits erledigt. „Einvernehmen besteht etwa darüber, dass die Entbürokratisierung vorangetrieben werden muss“, betont Landeshauptmann in spe Mario Kunasek. Man werde sich „mit aller Kraft“ für die Sicherung heimischer Arbeitsplätze einsetzen.