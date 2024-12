Ein Jahr danach: So geht es dem Kind ohne Augen

Die Adventwochen, Weihnachten, wenn das Christkind endlich kommt – wohl kaum eine andere Zeit im Jahr bringt die Augen unserer Kinder mehr zum Strahlen. Was für ein Leuchten über ihre Gesichter geht, wenn die nächste Kerze am Adventkranz entzündet wird, wenn Lichterketten Häuser erstrahlen lassen, wenn Standln mit Glitzer glänzen – und Weihnachten selbst mit all seinen Wundern, den großen wie den kleinen. Dem Schmuck am Christbaum. Dem bunten Papier. Den Geschenken selbst. Da können sich die Kleinen – und viele Große – gar nicht sattsehen.