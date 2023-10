Baby Jonas ohne Augen: „Er soll normal aufwachsen“

Kostenlawine kommt auf Familie zu

Die Gemeinde, in der die beliebte Familie wohnt, startete sofort eine Spendenaktion. Denn da kommt eine gigantische Kostenlawine auf sie zu. Umbauarbeiten im ganzen (zu einem großen Teil, so wie bei den meisten Häuslbauern, fremdfinanzierten) Haus, damit der Kleine sich nicht verletzt. Noch ist er hilflos, so wie jedes Neugeborene. Bald kann er krabbeln - aber anders als andere Babys dabei nichts sehen. Das wird er nie.