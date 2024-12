„Habe geglaubt, dass Hitlers Taten gut waren“

Keine Erinnerung an den Vorfall

Wenig später wird der Unterländer auf dem Posten einvernommen. Doch erinnern kann er sich an nichts. Auch nicht im Prozess. Ausschließen will er die Taten jedoch nicht: „Wenn ich trinke, werde ich aggressiv“, sieht der Obdachlose die Sache nüchtern. Was den Vorwurf der nationalsozialistischen Wiederbetätigung angeht, sagt er, dass ihn das Thema schon sein Leben lang begleite: „Mein Vater hat mich bereits als Fünfjähriger gelehrt, dass der Nationalsozialismus etwas Gutes sei. Ich habe jahrelang geglaubt, dass die Taten Adolf Hitlers gut waren. Aber ich bin dabei, es mir abzugewöhnen.“ Um auf Schiene zu kommen, habe er vor sechs Jahren den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen, so der 33-Jährige, der derzeit in der Justizvollzugsanstalt Innsbruck wegen eines einschlägigen Deliktes seine Strafe absitzt.