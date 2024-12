Psyche von Minderjährigen anhaltend belastet

Geminderte Lebensqualität

„Die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen verschlechterte sich zu Beginn der Pandemie (...) deutlich. Insbesondere im Winter 2020/21, während des zweiten Lockdowns in Deutschland, berichtete fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen (48 Prozent) über eine geminderte Lebensqualität. In den Jahren 2022 und 2023 verbesserte sich die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen dann wieder. Dieser Trend setzte sich jedoch im Herbst 2024 (siebente Befragungsrunde) nicht fort. 21 Prozent der jungen Menschen gaben weiterhin eine verringerte Lebensqualität an.