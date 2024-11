Tanne für Papst unter Polizeischutz gefällt

Obwohl Einwohner der Berggemeinde Ledro im norditalienischen Trentino gegen das Fällen einer 30 Meter hohen und 200 Jahre alten Rottanne für den Petersplatz in Rom protestiert hatten, ist der Baum abgeholzt worden. Er war am Dienstag in Richtung Vatikan unterwegs. Die Tanne stand auf 1200 Metern Höhe im Ledrotal am Passo Nota, ein paar Kilometer vom Gardasee entfernt.