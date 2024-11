Papst spricht „Cyber-Apostel“ heilig

Er baute eine Internet-Datenbank über religiöse Wunder auf und warb im Netz für seinen Glauben. Seine Sammlung von „Wundern“ ist bis heute im Internet zugänglich. In italienischen Medien wird er deshalb auch „Cyber-Apostel“ oder „Influencer Gottes“ genannt. Acutis, der 1991 in London geboren wurde und 2006 im Alter von 15 Jahren an Leukämie starb, war sehr religiös. Er sei nun der erste Heilige aus der Millennial-Generation, berichtet Kathpress am Mittwoch bei der Generalaudienz in Rom.