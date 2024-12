5000 Euro im Haubenlokal waren der Budgetaufreger

Der „Krone“-Bericht über den Haubenlokal-Besuch des FPÖ-Bürgermeisters der Gemeinde Unternberg um 5000 Euro mit seinem Team sorgte am Mittwoch auch bei der Budgetdebatte im Landtag für Aufregung. Dort diskutierte die Landespolitik allerhand Zahlen und Budgetansätze. Am hitzigsten wurde es in der Debatte aber nicht etwa wegen der geplanten Neuverschuldung von 487 Millionen Euro sondern wegen einer Zahl, die gar nicht im Landesbudget steht.