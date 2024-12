Jungbullen können ihren starken Herbst krönen

Siegen die Salzburger im Frühjahr weiterhin so wie im Herbst, könnten sie in das Halbfinale kommen, welches gemeinsam mit dem Endspiel Ende April in Nyon (Sz) ausgetragen wird. „Wir gehen jedes Jahr mit dem Ziel hinein, dass wir ins Final Four kommen. Man hat gesehen, dass es realistisch ist, aber es muss auch einiges zusammenpassen“, betont Pamminger.