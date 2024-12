Mein Herz ist im Hochland

Wie die britische Königsfamilie: Ein Besuch in Blair Castle begeisterte Queen Victoria im Jahr 1844 so sehr, dass sie nach seinem Vorbild Schloss Balmoral, seither Sommer- und Lieblingsresidenz vieler Nachfolger, erbauen ließ. Nirgends sonst fühlen sich die „Royals“ so heimisch. Sie streifen nach dem morgendlichen „Weckruf“ durch Dudelsackpfeifer hoch zu Ross, per Kutsche oder zu Fuß durch ihr geliebtes Hochland, jagen, picknicken, fischen, malen. Prinz Charles’ gefühlvolle Rezitation von Robert Burns’ National-Poem „My Heart’s in the Highlands“ ist seit Jahrzehnten ein „Dauerbrenner“ im Internet. Dem jetzigen König glaubt man sofort, dass er stets sein Herz im Hochland lässt, wo immer er auch sonst ist.