Schneidbrett auf der Herdplatte vergessen

Um kurz nach 17.30 Uhr vernahm die 76-Jährige dichte Rauchschwaden in ihrer Wohnung. Sie informierte daraufhin telefonisch ihre Schwester, welche umgehend die Rettungskette in Gang setzte. Zuerst traf eine Streife der Polizeiinspektion Lustenau am Brandort ein. Die Beamten machten sich ein Bild von der Lage und brachten die 76-Jährige in Sicherheit. Wie sich herausstellte, schmorte ein auf der heißen Herdplatte abgestelltes Schneidbrett munter vor sich hin, weshalb auch die gesamte Küche stark verraucht war, Flammen züngelten allerdings noch keine hervor.