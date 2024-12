Wiener Linien sehen Prüfer-Vorwürfe abgearbeitet

Hunderte Seiten an Vorwürfen hat der Stadtrechnungshof in seinen Berichten zu den Wiener Linien aufgelistet. Die berufen sich in ihrer Reaktion darauf, dass nur bis 2022 geprüft worden sei – und seither alles besser wurde. In zwei Fällen fühlen sich die Wiener Linien zudem zu Unrecht kritisiert.