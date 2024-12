Ladendieb wegen Limo und Schokoriegel vor Gericht

Als die Hausdetektivin ihn vor dem Geschäft am Ärmel packte und stellte, riss sich der Dieb los und flüchtete. Ein Jahr später scheint der Asylsuchende die Kurve gekratzt zu haben. „Ich habe den Schaden wiedergutgemacht und mich auch bei den Herrschaften vom Sutterlüty entschuldigt. Außerdem habe ich meinen Hauptschulabschluss gemacht und beginne im Jänner eine Lehre als Kfz-Mechaniker“, berichtet der 15-Jährige stolz. Grund für den Sinneswandel ist der Umstand, dass seine Familie mittlerweile nach Vorarlberg nachziehen durfte und er somit nicht mehr allein ist. Zum Diebstahl selbst sagt der Bursche, der damals in der Notschlafstelle untergebracht war: „Ich hatte Hunger und Durst, aber kein Geld. Die Unterkunft mussten wir in der Früh verlassen und durften erst am Abend wieder dorthin zurück.“