Über die HAK Stegersbach direkt ins Silicon Valley

Erste StartUp-HAK in Österreich

In der ersten StartUp-HAK Österreichs in Stegersbach befasst sich ein eigener Ausbildungsschwerpunkt damit. Interessierte können bei den Schnuppertagen am 10. Dezember und 4. Feber einen Blick hinter die Kulissen machen. Mehr Infos unter www.hak-stegersbach.at