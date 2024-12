Teenager tötete in den USA vier Menschen im Schlaf

Eine unfassbare Bluttat erschüttert den US-Bundesstaat Kalifornien: Ein 19-Jähriger war in der Nacht in ein Haus eingedrungen, erschoss dort vier junge Menschen und setzte anschließend das Gebäude in Brand, um seine Spuren zu verwischen. Vor Gericht präsentierte sich der Verdächtige, der Ex eines der Opfer, mit nacktem Oberkörper.