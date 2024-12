Bub von Pkw angefahren, Lenkerin fuhr weiter

Weitere Kollision auf Schutzweg in Innsbruck

Ein weiterer Unfall auf einem Schutzweg passierte in Innsbruck: Ein 86-jähriger Einheimischer fuhr Montag gegen 17 Uhr mit einem Pkw auf der Universitätsstraße in Innsbruck in westliche Richtung. Zur selben Zeit überquerte eine 64-jährige Österreicherin den Zebrastreifen im Kreuzungsbereich mit dem Rennweg. Sie wurde in der Folge frontal vom Auto des 86-Jährigen erfasst.