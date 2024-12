Nächster Tiefschlag! Kommt jetzt Leoben-Aus?

Die Lage ist mehr als ernst. „Aktuell arbeitet DSV Leoben gemeinsam mit der Rechtsabteilung, Sanierungsexperten und Wirtschaftsprüfern an einer fundierten Analyse der Situation. In diesem Zusammenhang wird auch die Möglichkeit eines geordneten Sanierungsverfahrens oder, falls notwendig, eines Insolvenzantrags geprüft. Ein weiterer belastender Faktor ist, dass es mündliche Absprachen mit diversen Sponsoren gab, die jedoch nicht eingehalten wurden. Hierbei handelte es sich beispielsweise um Beteiligungen an den Lohnzahlungen diverser Neuverpflichtungen vor der Saison 2024/25“, so der Klub in einer Aussendung. Die Mission 2028, sprich Wiederaufstieg in die Bundesliga, wackelt gehörig.