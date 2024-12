Nockhalle zwang Feld am See zur Spielgemeinschaft

Das 35. Bestandsjahr hätten sich die „Eishackler“ von Feld am See wohl anders vorgestellt! Der 1989 gegründete Klub absolvierte die ersten Partien noch in Feld am See, 2008 siedelte man in die Nockhalle Radenthein. Wegen zu hoher Kosten – ein Versagen der Politik -blieb die Spielstätte schon in der letzten Saison geschlossen, darum trat Feld am See im Vorjahr nicht an.