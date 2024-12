Kleiner Hund muss zur Rettung „gezwungen“ werden

Helfer nahmen es mit Humor

Doch am Ende war der Widerstand zwecklos, auch wenn er sich durch einen Sprung in den Fluss der Hilfe entziehen wollte. Der Feuerwehrmann sprang dem renitenten Tier nach und packte den tobenden Vierbeiner. Nicht einmal am Land wirkte der Chihuahua richtig glücklich. Seine Helfer nahmen es mit Humor – nun wird nach dem Besitzer des Fellknäuels gesucht.