Auf der Burg Sommeregg sind die Ritter los!

Es ist so weit. Das lange Warten hat ein Ende. Mit Freitag verwandelte sich das Areal der Burg Sommeregg wieder offiziell in eine ritterliche Arena. Doch das Besondere an diesem Fest ist nicht nur das abwechslungsreiche Angebot mit Mittelaltermarkt, Foltermuseum, Festessen in der Burg sowie den Ritterspielen selbst: „Wir achten darauf, dass wir jedes Jahr neue Highlights anbieten“, erklärt Lukas Riegler, der Sohn des Burgherrn Frank Riegler.