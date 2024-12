Über 3000 gefälschte Gibson-Gitarren beschlagnahmt

Gibson wurde im Jahr 1894 gegründet und hat seinen Sitz in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Die Instrumente des Unternehmens werden in Nashville und Bozeman (Montana) handgefertigt. Gibson-Gitarren waren ein so fester Bestandteil der Musikgeschichte, dass Chuck Berry mit seinem Instrument zur Ruhe gebettet wurde und der Bluesmusiker B.B. King seine Gibson liebevoll „Lucille“ nannte.