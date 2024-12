Keine Befehle | Blaue Rose

Blaue Rose. Kunasek ist Mann der Stunde, ist in einer einzigartig starken Position. Er, der manchen als „Anti-Kickl“ gilt, weil er sich als kumpelhafter, freundlicher Typ gibt, mit dem (fast) alle können, konnte sich seinen Juniorpartner im Land aussuchen, weil sowohl Schwarze wie Rote – wie in Bachelor-Manier – um seine Gunst buhlten, während im Bund keine Partei mit Herbert Kickl regieren will. Die blaue Rose hat „Bachelor“ und künftiger Landeshauptmann Kunasek nun an Noch-Landeshauptmann Christopher Drexler von der ÖVP überreicht. Auch ein kluger Schachzug. So wird das fünfte Bundesland Schwarz-Blau, in diesem Fall eben Blau-Schwarz. So viel ist klar: Der Druck auf Karl Nehammer und die Bundes-ÖVP, mit der blauen Rose zu liebäugeln, wird sich jetzt massiv verstärken.