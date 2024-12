Also doch! Kunasek will mit ÖVP Regierung bilden

SPÖ am Boden

Ein schwerer Schlag jedenfalls für die steirische Sozialdemokratie. Erstmals in der Geschichte muss die SPÖ im Landtag auf die Oppositionsbank. Damit ist auch die Zukunft von Parteichef Anton Lang wieder völlig offen. Dem noch amtierenden stellvertretenden Landeshauptmann wurde erst am vergangenen Montag vom Parteivorstand das Vertrauen ausgesprochen. Ob er die Roten allerdings auch als Parteichef in der Opposition anführt, erscheint mehr als fraglich.