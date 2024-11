Die FPÖ jubelt: „Das gab es seit Jörg Haider nie“

Ein Spital, das alles verändert

Was hat die Wahl entscheiden? „Die Gesundheitspolitik“, sagt Amesbauer, aber auch die Teuerungen und Asylpolitik. Das Thema Leitspital Liezen, das seit Jahren Regierung und Opposition entzweit, hat der FPÖ am meisten in die Karten gespielt: In Rottenmann, wo das Krankenhaus geschlossen werden soll, erreichte die FPÖ 63 Prozent, die ÖVP nur fünf Prozent.