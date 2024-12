„Gewalt gegen Ältere darf kein Tabuthema bleiben!“

Die vergangenen Tage standen ganz im Zeichen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Unter den vielen Formen von Misshandlungen, Missbrauch und Vernachlässigung können allerdings genauso ältere Menschen leiden. „Oft wird diese Problematik wie ein Tabu behandelt. Über die Beweggründe muss aber offen gesprochen werden, um die Situation grundlegend verbessern zu können“, sagt Alexander Grohs, Leiter des Vereins Neustart, aus beruflicher Erfahrung. Aus seiner Sicht dürfte sich das Problem in den nächsten Jahren noch verstärken. Schon jetzt sind in elf Prozent der Fälle, die den Behörden bekannt sind, die Opfer 60 Jahre oder älter. Neun Prozent der Gefährder, über die von der Polizei ein Betretung- und Annäherungsverbot verhängt wird, fallen in dieselbe Altersgruppe.