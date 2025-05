Doskozil am Set: Burgenland ist reif für den Film!

Welche Rolle spielt Doskozil?

Gestern fiel in Buchschachen die erste Klappe. Mit dabei waren auch Burgenland Tourismus-Chef Didi Tunkel, Kulturbetriebe-Geschäftsführerin Claudia Priber und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er spielt die Rolle des Strategen und sieht in der Produktion von „Zuagroast“ einen cleveren Baustein: „Ziel ist es, Filmproduktionen aus dem In- und Ausland ins Land zu holen, die nicht nur wirtschaftlichen Mehrwert bringen, sondern auch die attraktive Kulisse und das Tourismusland Burgenland bekannter machen.“ In den kommenden Jahren soll deshalb verstärkt auf die Verbindung von Film- und Kreativwirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung gesetzt werden, betont Doskozil.