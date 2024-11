Rebellenvorstoß: Iran und Russland äußerst besorgt

Iran sieht „Plan Israels und der USA“

Die iranische und auch die russische Führung, die zu Verbündeten Assads zählen, zeigten sich über die jüngste Eskalation äußerst besorgt. Die gemeinsamen Anstrengungen zur Stabilisierung der Lage in Syrien müssten nun intensiviert werden, hieß es nach einem gemeinsamen Telefonat der Außenminister der beiden Staaten, Sergej Lawrow und Abbas Araqchi. Letzterer sagte staatlichen iranischen Medien zufolge in dem Telefonat, die Angriffe der Rebellen seien Teil eines „Plans der USA und Israels zur Destabilisierung der Region“. Der iranische Chefdiplomat werde am Sonntag nach Syrien reisen und danach in die Türkei. Die Regierung in Ankara steht im syrischen Bürgerkrieg aufseiten der Rebellen.