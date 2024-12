US-Lehrerin starb nach Biss von Fledermaus

Mit fatalen Folgen: Seneng wurde gebissen und starb einen Monat später jetzt an den Folgen von Tollwut! Ihre beste Freundin Laura Splotch verriet im örtlichen TV-Sender ABC30, was vorgefallen war: „Leah bemerkt, dass eine Fledermaus auf einem Schrank in ihrer Klasse lag, und sie wusste nicht, ob das Tier tot war oder nur schlief und hat es nach draußen getragen.“ Durch das Licht vor der Tür sei die Fledermaus aufgewacht und habe Seneng in die Hand gebissen.