Südafrika: Tollwut bei Robben – Menschen gebissen

Tollwut ist eine durch Tiere übertragende Erkrankung des zentralen Nervensystems, die in der Regel tödlich verläuft. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts können verschiedenen Säugetiere Tollwutviren in sich tragen, darunter in erster Linie Hunde, Füchse und Fledermäuse.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben weltweit jährlich rund 59.000 Menschen an Tollwut, wobei die Dunkelziffer in Afrika und Asien erheblich höher sein soll.