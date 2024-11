Ab jetzt übernimmt Birgit Fenderl selbst die Regie

Know How vor allem an Frauen weitergeben

Alles nicht das Ding und vor allem das Problem von Journalistin und Autorin Fenderl. „Manchmal wird es mitunter holpriger, als es im Moment ist. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin die Regisseurin dessen, was ich jetzt mache“, so die 53-jährige Wienerin, die nun verstärkt den Fokus auf Moderationen legt, wo sie mit Agenturen zusammenarbeitet. „Aber auch Keynote Speaking, Medientraining und Frauen Know How mitgeben, will ich“, sagt sie uns, die seit Jahrzehnten bereits an Fachhochschulen unterrichtet. Ganz zu Ende ist es aber mit ihr und ihrer Liebe zum Fernsehen freilich nicht: „Ich bin offen für die Dinge, die da kommen.“