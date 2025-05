Emotionale Ehrung! Rafael Nadal in Paris in Tränen

Im November beendete Nadal seine eindrucksvolle Karriere bei der Davis-Cup-Endrunde in Malaga. Insgesamt gewann Nadal 22 Grand-Slam-Titel. Den letzten vor drei Jahren dort, wo er 2005 auch den ersten gewonnen hatte – in Paris. Dort ehren die Veranstalter Nadal in diesem Jahr zusätzlich mit einer besonderen Ausstellung. „Danke Frankreich. Danke Paris“, sagte Nadal.