Aggressiver Alkolenker tarnte sich als sein Bruder

Welser Polizisten nahmen am Sonntag gegen 2 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Salzburger Straße einen 28-jährigen PKW-Lenker aus Wels wahr, der aus Richtung Westen kommend über die Sperrlinie auf der Fahrbahn für den stadtauswärtsfahrenden Verkehr zum Tankstellengelände fuhr. Noch bevor die Beamten mit der Amtshandlung begannen, sprang der 28-Jährige aus dem Fahrzeug und ging in den Tankstellenshop.