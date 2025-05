Heiß begehrt! Wohin zieht‘s Hartbergs Staubsauger?

„Ich bin glücklich, dass ich so viel Einsatzzeit bekomme, ich versuche aber auch hart dafür zu arbeiten. Meine Heimatstadt Ljubljana ist zweieinhalb Stunden entfernt, ich bin also alleine hier, habe viel Zeit mir Kopf über meinen Körper und meine Karriere zu machen. Ich investiere viel, um jeden Tag besser zu werden“, sagt Markus, der von Beginn an Deutsch-Unterricht nimmt. „Das Wichtigste für die Integration in der Mannschaft ist die Sprache. Mittlerweile funktioniert es schon ganz gut. Ich versuche aber auch viel in der Kabine aufzuschnappen“, sagt der Slowene, der im Sommer auch lukrativere Angebote gehabt hätte, sich aber dennoch für Hartberg entschied: „Ich bin noch jung und in einer Phase meiner Karriere, wo Geld nicht das Wichtigste ist. Viel mehr habe ich gesehen, dass Hartberg genau der richtige Platz für den nächsten Zwischenschritt nach noch weiter oben ist.“