„Seine Stripeinlagen haben Österreich begeistert“

Der Abschied von den „Dancing Stars“ dürfte den Fans der ORF-Show wohl doppelt so schwerfallen. Immerhin bestätigte der ORF-General am Freitag der „Krone“, dass der Ballroom im nächsten Jahr wegen des Song Contests in Österreich leer bleiben werde. Ein Comeback ist aber bereits fix! Denn schon 2027 wird es eine neue „Dancing Stars“-Staffel geben.