Frigga Obermayer nimmt Flüchtlinge an die Hand

Frigga Obermayer nimmt ihre Flüchtlinge bis heute an der Hand. Beispiele, wie gut Integration funktionieren kann, gibt es in ihrem Umfeld jede Menge. „Es waren so liebenswürdige Personen dabei. Die Araber haben eine Lautstärke. Sie lieben Großfamilien. Ich bin für sie Mama und Oma.“ Auch viele Einheimische gratulierten schließlich, dass die Flüchtlinge in Anif so gut eingebunden sind.