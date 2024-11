Demoverbot im Advent? Aber dann bitte für alle

Nun hat die Wiener Polizei die Demonstration aber kurzerhand untersagt und dies mit Wirtschaftsinteressen in der Vorweihnachtszeit begründet. Das ist schon bemerkenswert, weil die Exekutive vor nicht allzu langer Zeit auf Kritik von Geschäftsleuten an ausufernden Demos in der Wiener Innenstadt noch mit dem hohen Gut der Demonstrationsfreiheit konterte.