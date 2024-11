Ex-Frau und Kinder entlasten ihren „Monster-Vater“

Hat der 38-jährige Familienvater seinen Kindern wirklich das Martyrium des Missbrauches angetan? – Diese Frage hätte am Freitag am Landesgericht in Klagenfurt geklärt werden sollen. Doch der Prozess wirft immer mehr Fragen auf. Denn die Familie stellt sich schützend vor den 38-Jährigen.