KTM-Insolvenz ++ Russischer Rubel sinkt weiter

Die Gründe für die Schwäche der russischen Währung sind vielfältig. Einer der Hauptfaktoren ist der Einbruch des russischen Aktienmarktes um 20 Prozent. Viele Anleger ziehen ihr Kapital aus Aktien ab und legen es stattdessen in hochverzinsliche Bankeinlagen an, die aktuell deutlich attraktivere Renditen als der Leitzins der Zentralbank bieten. Die Folgen für die russische Wirtschaft sind gravierend: Der schwache Rubel treibt die Inflation weiter an und sorgt für massive Belastungen.