Bergung der Bayesian soll Mitte Jänner beginnen

Seit über drei Monaten liegt die „Bayesian“ vor der Küste Palermos in 50 Metern Tiefe. Die in einem Sturm gekenterte Luxusjacht soll jetzt vom Meeresgrund geborgen werden. Mitte Dezember wird die Hafenbehörde in Palermo entscheiden, nach welchem Plan das Schiff gehoben werden soll, berichteten italienische Medien.