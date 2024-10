Neue Videos zeigen: Alle Bayesian-Türen waren zu

Die Videoaufnahmen wurden Montagabend in der Sendung „Quarta Repubblica“ vom italienischen TV-Kanal Rete 4 ausgestrahlt. Darin wird bewiesen, was schon der Schiffsführer einer anderen Jacht, die sich während des Unglücks in der Nähe aufhielt, erklärt hatte: Alle Luken waren geschlossen, als die Bayesian am 19. August während eines Unwetters versank.