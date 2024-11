Paar überlebte 35 Stunden in gesunkenem Boot

Am Sonntag war die Sea Story, ein mehr als 40 Meter langes Boot, das für mehrtägige Tauchexkursionen ausgelegt ist, mit 44 Menschen an Bord in See gestochen – obwohl schlechtes Wetter angesagt war und von Bootstouren abgeraten wurde. Am Montagfrüh kenterte und sank das Schiff etwa 80 Kilometer vor der Küste nahe Marsa Alam. 33 Schiffbrüchige konnten bislang gerettet werden, einige gelten noch als vermisst.