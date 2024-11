Suchtrupps finden weitere Leiche und Überlebende

Gouverneur: „Geretteten Passagieren geht es gut“

Die Überlebenden wurden inzwischen in einem Hotel in Marsa Alam untergebracht, einige mussten zwischenzeitlich auch zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. „Allen geretteten Passagieren geht es gut“, so Hanafi. In Zusammenarbeit mit den Botschaften der Herkunftsländer der Überlebenden arbeite man nun daran, alle Unterlagen für die Heimreise zu besorgen.