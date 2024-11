Putin entschuldigt sich bei Merkel für Hund

Entspannung vs. Bedrängnis

In ihren Memoiren schrieb sie, dass der russische Machthaber „Gefallen an der Situation“ gefunden habe und möglicherweise seine Macht demonstrieren oder sie in Bedrängnis sehen habe wollen. Er habe sehr wohl gewusst, dass sie Angst vor Hunden habe. Zudem habe ihr Team den Kreml darum gebeten, dass der Vierbeiner bei dem Treffen nicht dabei sei, sagte die Deutsche. Bei ihrem ersten Zusammenkommen in Moskau 2006 sei dieser Wunsch noch respektiert worden. Stattdessen habe Putin ihr einen schwarz-weißen Stoffhund geschenkt, der laut ihm nicht beißt.