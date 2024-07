Merkel wird 70: Was sie politisch wirklich bereut

Sie fehlt. Eigentlich an allen Ecken und Enden, wenn man an die Lage in Deutschland und Europa denkt. Und was kann man Schöneres über eine Ex-Regierungschefin sagen? Aber was heißt hier ehemalige „Regierungschefin“. Sie war „die Kanzlerin“ – und wird es wohl für immer bleiben. So wie „die Queen“. Die gab es eben auch nur einmal.