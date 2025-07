Transfer-Coup! Austria holt nächsten Stürmer

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir freuen uns sehr, mit Johannes Eggestein einen viel umworbenen Spieler für uns gewonnen zu haben. Wir waren in den vergangenen Wochen sehr viel im Austausch und er passt als absoluter Wunschspieler von Stephan Helm nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ideal in unsere Gruppe. Jojo ist in einem super Alter, hat seine fußballerischen Qualitäten unter anderem in der deutschen Bundesliga unter Beweis gestellt und ist ein sehr intelligenter Spieler, der in der Offensive mehrere Positionen abdecken kann. Das ist zugleich wertvoll und vorausschauend im Hinblick auf mögliche Abgänge in diesem Transferfenster.“