Waldelfe Leni und eine Welt zauberhafter Lichter

Die magische, faszinierende Szenerie leitet mich weiter zu einem Höhepunkt: dem Wunschbaum. Dort können Kinder einen Zettel „pflücken“, einen Wunsch aufschreiben und in eine Box werfen. Der eine oder andere wird sogar in Erfüllung gehen. Unter einem „Zelt“ aus Lichtern am Keltischen Baumkreis erwartet Besucher an jedem Wochenende bis Weihnachten ein Adventmarkt mit Livemusik. Der Platz liegt auf einer kleinen Anhöhe des Parks, an der eine besondere Stimmung herrscht.