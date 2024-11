Wilde Verfolgungsjagd zu Fuß über Wiener Autobahn

„Sie hatten großes Glück, dass sie nicht überfahren wurden“, sagt die Richterin. Der Mandant von Verteidiger Wolfgang Haas nickt. „Ich war betrunken und wollte einfach nachhause.“ Frau Rat sieht eine Verantwortungsübernahme und bietet dem Serben eine Diversion mit Probezeit auf zwei Jahre und einen Pauschalkostenbeitrag von 150 Euro an. „Es ist ihnen offensichtlich sehr unangenehm, was an jenem Abend passiert ist.“