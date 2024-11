Kollision in Frauental: Vier Fahrzeuge verwickelt

Am Dienstagnachmittag krachte es auf der Radlpass Straße in Frauental (Deutschlandsberg). Eine 70-jährige Lenkerin dürfte beim Abbiegen ein Auto übersehen haben – infolge kollidierten insgesamt vier Fahrzeuge. Zwei Personen mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Weststeiermark gebracht werden.